Kazım Kurt'tan Gençlere Ve Genç Hissedenlere Gelecek Atölyesi

1 Aralık 2018 Cumartesi Günü törenle hizmete açılacak olan Gelecek Atölyesi için şehrin belirli noktalarından araç kaldırılacak.
Odunpazarı Belediyesi, Göztepe Mahallesi Birsen Sokak'ta bulunan 75. Yıl Parkı'na gençler için 'Gelecek Atölyesi' açtı. Oyunculuk, fotoğraf, youtube video eğitimi, diksiyon, grafik-tasarım, metin yazarlığı, şan, vurmalı çalgılar, gitar, görsel sanatlar ve etkili iletişim dallarında eğitim çalışmaları gerçekleştirilen 'Gelecek Atölyesi'nde, ücretsiz atölyeler başladı.
01 Aralık 2018 Cumartesi Günü (yarın) saat 14.00'de resmi açılışı yapılacak olan Gelecek Atölyesi'nde, yoğun talep üzerine kayıtlar devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Gelecek Atölyesi'ne kolay erişimi için saat 13.00'de ESPARK, Emek Halk Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Sanat Köprüsü'nün altından araç kaldıracak.