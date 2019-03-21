Kazım Kurt Tapuları Dağıtmaya Başladı

Eskişehir'in en prestijli alanlarından olan Sümer Mahallesi Kızılyer Mevkiinde yer alan 75 hektarlık alanda uzun yıllardır devam eden imar sorunu çözüldü. Planlama ve imar uygulaması süreci tamamlanan Kızılyerde, hak sahiplerine tapu teslim işlemlerine başlandı. Kızılyer'de sorunun çözülmesinin ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katılımı ile tapu teslim töreni düzenlendi. Başkan Kurt, gerçekleştirilen etkinlikte temsili olarak Hacer Kılıç'a adına düzenlenen tapusunu teslim etti.

"İNSANLARIN EN BÜYÜK HAKLARINDAN BİRİSİNİN MÜLKİYET HAKKIDIR"

Etkinlikte konuşan Odupazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kızılyerde uzun yıllar çözülemeyen sorunun çözüldüğünü söyledi. 2014'te belediye başkanı olduktan sonra bu sorunu çözmek için çalışmaya başladıklarını ifade eden Başkan Kurt, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nde meclis üyesi sayımızın azlığından dolayı sıkıntılar yaşadık ve onları da aştık" dedi.

İnsanların en büyük haklarından birisinin mülkiyet hakkı olduğunun altını çizen Başkan Kurt, idareler ve hukukun mülkiyet hakkını koruması gerektiğini kaydetti. "Bu işle ilgili uzun süre zarar çektiniz, biz bu zarar 1 derece de olsa da giderebilmek için uğraştık. Sonuçta işlemler netleşti tapu teslim aşamasına geldi. Bir iki bürokratik iş daha kaldı; vergisi, harcı yatacak, ondan sonra da tapu bedeli yatacak ve tapunuzu alacaksınız" diyen Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Siz uzlaşmanın ve birlikte mücadele etmenin sonucunu elde etmiş bir topluluksunuz. Burada aşağı yukarı 300' e yakın imar adası ve 200'ün üstünde hissedar var. Birlikte hareket ederek bence Kızılyere güzel bir bölge kazandıracaksınız. Mimarisiyle, estetiği ve uyumuyla şehrimize yakışır düzen kurallım. Bu konuda birlikte hareket ederek daha avantajlı olacağınızı düşünüyorum. Ben, sizleri bu dayanışmayı devam ettirmeye çağırıyorum."

"HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ"

Odunpazarı Belediyesi olarak Kızılyerde ki vatandaşlara her türlü desteğe hazır olduklarını söyleyen Başkan Kazım Kurt, "Bu bölge gelişmeye açık bir bölge, bir ay içinde düzene girmesinde yarar var. Artık planlar bittiğine göre çevre ile ilgili endişelerinizi ortadan kaldırıp, sizin rahatlamanızı sağlamamız lazım. Bu rahatlama sağlanırsa düzgün bir şehirleşme olur, biz de tozdan topraktan kurtulmuş oluruz. Şehrimizde bu bölgeye doğru genişleme olur hem üniversitenin karşısı olması hem bu bölgenin devamı olması avantajlarını barındırıyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Umarım çoluğunuza çocuğunuzla mutlu bir şekilde yaşamaya devam edersiniz. Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum, gerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü gerek Etüd Proje Müdürlüğü olağan üstü çalışma sağladılar" dedi.

Yetkililer, tapularını almak isteyen hak sahiplerinin kimlikleri ile Odunpazarı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün Harita Servisi'ne başvurduktan sonra, gerekli işlemleri yerine getirerek tapularını alabileceklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler