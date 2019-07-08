Kazım Kurt: "Toprağımıza suyumuza sahip çıkacağız"

Başkan Kurt'u son olarak Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Eskişehir İl Temsilciliği ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Ergun Mutlu ile TEMA Vakfı üyeleri katıldı.

31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde gösterdiği büyük başarıdan dolayı Başkan Kurt'u tebrik eden Ergun Mutlu, yeni dönemde Başkan Kurt'a başarılar diledi. Eskişehir'in çevre sorunları konusunda fikir alışverişinin yapıldığı ziyaretin en önemli gündem maddeleri Eskişehir'e yapılmak istenen Kömürlü Termik Santral ile Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda kurulması planlanan altın madeni projesi oldu. Mutlu, her iki projenin de çevreye ve insan sağlığına geri dönüşü olmayan zararlar vereceğinin altını çizdi.

TEMA Vakfı Eskişehir İl Temsilciliğine ziyaretler için teşekkür eden Başkan Kurt, Eskişehir ve Eskişehirlilere zarar verecek olan her projenin karşısında olduklarını vurguladı. Eskişehirlilerin Kömürlü Termik Santrale karşı çok önemli ve etkili bir mücadele verdiğini söyleyen Başkan Kurt, "Eskişehir Alpu ilçesine yapılması planlanan ve daha önce 6 kez ertelenen kömürlü termik santral ihalesi 7'nci kez yapılmak istendi. Yapılan itirazları dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ihale şartnamesini iptal etti. Biz, bu projenin tamamen iptal edilmesi için hukuksal mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz.

Verimli topraklarımız termik santral ile yok edilmesin diye mücadele ederken, Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat Dağı'nda siyanürle altın ve gümüş aranmak istediğini öğrendik. Biz toprağımıza da suyumuza da sahip çıkacağız. Kirletilmesine, yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz" dedi.