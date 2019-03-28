Kazım Kurt: "Tüm halı sahalarımız ücretsiz olacak"

Emek Mahallesini gezen Başkan Kurt, önünden geçtiği kahveye girerek vatandaşlarla sohbet etti. Onların istek ve şikâyetlerini dinledi, notlar aldı.

Vatandaşlarla Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerden ekonomik krize, güncel siyasete kadar birçok konuda sohbet eden Başkan Kurt, AKP'nin seçim döneminde izlediği ayrıştırıcı politikaya dikkat çekti. Bu ayrıştırıcı politikanın çok tehlikeli olduğunu ifade eden Başkan Kurt, AKP'nin kendisine destek vermeyen herkesi terör örgütleri ile işbirliği yapmakla suçladığına dikkat çekti. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizen Başkan Kurt, Pazar Günü gerçekleşecek olan seçimler ile yerel yönetimlerinin belirleneceğini dile getirdi. Bu seçimlerin Türkiye'nin bekası ve geleceği ile ilgili hiç birşeyi düzeltme şansı olmadığını vurgulyan Başkan Kurt, 'Biz kaybedersek Türkiye Batar', ' Biz kaybedersek terör gelir' gibi bir hava yaratmanın çağresizliğin son noktası olduğunu da söyledi. Tarihi binlece yıl öncesine dayanan Türk Uygarlığının bugün hala devam ettiğinin altını çizen Başkan Kazım Kurt, hiç kimsenin Türk Uygarlığını ortadan kaldırmaya gücünün yetmeyeceğini vurguladı. Başkan Kazım Kurt, kendileri yaşadığı sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşayacağını da belirtti.

Odunpazarı Belediyesi'nde 5 yılda yaptıkları çalışmaları da değinen Başkan Kurt, 5 yılda 11 ayrı mahallede 12 halk merkezi açtıklarını dile getirdi. Bu halk merkezlerinde yüzlerce atölye açtıklarını ifade eden Başkan Kurt, bu atölyelere 15 bin kişinin katıldığına dikkat çekti. Emek Mahallesi'nde 2 halk merkezi olduğunu kaydeden Başkan Kurt, yeni dönemde her mahalleye en az 1 halk merkezi ve kreş açacaklarını söyledi. 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Selami Vardar Halk Merkezi'ne ücretsiz halı saha açtıklarını belirten Başkan Kurt, yeni dönemde Gündoğdu, Emek, 71 Evler, Gültepe ve Orhangazi Mahallerine 5 sentetik halı saha inşa edeceklerini duyurdu. Başkan Kurt, spora teşvik etmek ve fırsat eşitliği sunmak için de tüm halı sahaların ücretsiz olacağını kaydetti.

Kaynak: Bültenler