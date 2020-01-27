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Kazım Kurt vatandaşlarla buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kayı Kahvesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

27.01.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:58Kazım Kurt vatandaşlarla buluştu
Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kayı Kahvesi'ni ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Kayı Kahvesi'ni ziyaret eden Kazım Kurt, ülkenin içinde bulunduğu durum ve yaşanan ekonomik kriz hakkında vatandaşlarla sohbet etti. Kurt, vatandaşlarla beraber, lokum ve bisküvi ile yapılan kıstırmayı yedi.

Kazım Kurt, Kayı Kahvesi'nde vatandaşlara bir konuşma yaptı. Kurt yaptığı konuşmada, "Örgütlenme günümüzde dünya genelinde çok önemli bir noktaya geldi. Örgütlenen vatandaşlar kentin sorunlarına yabancı kalmamalı, bu sorunların çözümü için çaba harcamalıdır" dedi.

Yöresine ve bulunduğu çevreye duyarlı, yaşadığı yerdeki sorunların farkında olan insanlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Kazım Kurt, yaşanan sorunların daha hızlı çözülebilmesi için derneklerin önemli bir misyon üstlendiğini ifade etti. Kurt, tüm mahallelerin ve köylerin dernekleşmesi, örgütlenmesi gerektiğinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Yaşam

Kaynak: İHA

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27.01.2020 16:10:01