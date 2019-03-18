Kazım Kurt ve Büyükerşen'den Karaçay Malkar Derneğine ziyaret

Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan dernek binasının bahçesinde gerçekleşen ziyarete çok sayıda dernek üyesi katıldı.

Eskişehir Karaçay Malkar Derneğini üyeleri ile sohbet eden Başkanlar, onların istek ve şikâyetlerini de dinledi. Dernek üyeleri Başkanlara yoğun ilgi gösterdiği ziyarette konuşan Eskişehir Karaçay Malkar Derneği Başkanı Musa Korkmaz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek verdiğini söyledi. Başkanlara kendilerine verdikleri destek için teşekkür eden Korkmaz, belediyelerle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

"YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Eskişehir Karaçay Malkar Dernek yönetimine davetleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Büyükerşen "Baharı müjdeleyen bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kültür ve medeniyetlerin mozaiği güzel şehrimize büyük renk katan sizlere imkanlarımız dahilinde destek olmaya gayret ediyoruz. Düzenlemiş olduğunuz Nartlanı Toy Künü Festivalinde her yıl sizlerle birlikte oluyoruz. Önümüzdeki süreçte de hem bu festivaliniz için hem de diğer dernek faaliyetlerinizde yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BU ZENGİNLİĞİ HEPİMİZ BİRLİKTE YAŞAYALIM İSTİYORUZ"

Ziyarette konuşan bir diğer isim de Odunpazarı Başkanı Kazım Kurt oldu. Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Karaçay Malkar Derneği'nin her zaman uyum içerisinde çalıştığını belirten Başkan Kurt, "Ben, sizin kültürle, sanatla ve gelenekle ilgili çalışmalarınızı çok başarılı

buluyorum. Aynı sıkıntıları yaşayan bir toplumun çocuğu olarak da Kırım Derneği'nde de aynı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hem Kırım Derneği Başkanımız hem de Karaçay Malkar Derneği Başkanı yeni dönemde Odunpazarı Belediye Meclisinde yer alacak. Bu ortak kültürü ve çalışmayı 5 yıl süresince daha da geliştireceğiz. Ben her türlü katkıyı sunmaya hazırım. Doğru işler yapılıyor, doğru işler yapıldığı sürece de belediyelerin destek olması gerekiyor" dedi. 5 yılda 4 tane uluslararası festival düzenlediklerini söyleyen Başkan Kurt, "Uluslararası Kafkas Festivali de bunlara eklenirse festival sayımız 5'e yükselir. Biz, bunu seve seve yaparız. Odunpazarı'ndaki, Eskişehir'deki bütün kültürleri ayakta tutmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Çünkü bunlar Eskişehir'in zenginliği. Bu zenginliği hepimiz birlikte yaşayalım istiyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki meclis üyesi sayısının önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Burada da sizlere görev düşüyor. Han ve Çifteler ilçemizde sizin akrabalarınız ve tanıdıklarınız var. Onların da bize destek olmasını sağlamanızı diliyoruz. Çifteler ve Han'da kazanacağımız başkanlık ve meclis üyeleri, bizi Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde rahatlatacaktır. Eskişehir'i gelin hep birlikte yönetelim, güzelleştirelim ve birlikte kararlar alalım. Sivil toplum örgütleri ile Odunpazarı Kent Konseyi ve Odunpazarı Belediyesi birlikte çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyor. Bu birlikteliğe sizlerinde katkısı var, bu birlikteliğin devam edeceğini biliyorum. Bize verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler