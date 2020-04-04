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Kazım Yücel: "Emekliler maaşlarını bankalardan nasıl alacakları konusunda bilgilendirilmeli"

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Emeklilerin maaşlarını bankalardan nasıl alacakları konusunda bilgilendirilmeli" dedi.

04.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:23
Kazım Yücel:
İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Emeklilerin maaşlarını bankalardan nasıl alacakları konusunda bilgilendirilmeli" dedi.

İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur olmaması için alınan tedbirlerinin artırılması gerektiğini söyledi. Yücel, "60 yaş üzeri emeklilerimize bayram ikramiyesi ve maaşların verilmesiyle ilgili, 12 milyon emekli olduğu gerçeği ortada. Emeklimiz nakit ihtiyacı net ortada iken, Melikgazi ve Kocasinan Kaymakamlık telefonlarına ulaşılması neredeyse imkansıza yakın bir halde. PTT şubeleri personelle evlere maaşları gönderecek ama bilen yok, bankalar maaşları nasıl ödeme yaptıracak hala bir netlik yok. Acilen Kaymakamlık telefonlarına rahatlıkla ulaşılabilir olmalı. Bankalar emekli maaşlarını bankalarından alan emeklilerine nasıl ödeme yapacaklarını tek tek arayarak bilgi vermeli. Bunları hala yerine getirmeyen kurumlar hakkında vatandaşın çok rahatlıkla Kayseri Valilik makamından ulaşabileceği çoklu irtibat hatları hemşehrilerimize ilan edilip duyurulmalıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: İYİ Parti, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kazım Yücel: 'Emekliler maaşlarını bankalardan nasıl alacakları konusunda bilgilendirilmeli' - Haberler

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