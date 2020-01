Kazım Yücel: "Seçimden sonraki 9 ay, daha önceki yıllara göre farklı değil"

İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Kazım Yücel, seçimden sonraki 9 ayı değerlendirmek için yaptığı açıklamasında, "Seçimden sonraki 9 ay, daha önceki yıllara göre farklı değil" dedi.9 aydır belediye meclisinde olağanüstü bir karar görmediklerini ve sadece arsa üretip satmaya yönelik konuların olduğunu söyleyen Yücel, "31 Mart seçimlerinin öncesinde de ben hem Kocasinan da hem de Büyükşehirde belediye meclis üyeliği yaptım. 31 Martta da İYİ Parti ile birlikte Kocasinan ve Büyükşehirde Belediye meclis üyeliğimi tekrar hemşerilerimizin vermiş olduğu kararları tekrar yerine getirmeye devam ediyoruz. Kocasinan hizmetleri açısından 9 ayda bence ortaya hiçbir şey koymadı. Büyükşehir ile ilgili bizim en büyük tasarrufumuz, Büyükşehir el değiştirdiği için bir önceki Belediye Başkanı adayı Adalet Kalkınma Partisinden olup yeni başkanda Melikgazi'den gelince çok ciddi borçlar ile karşılaştı. Bizlerle de kısmen paylaştı. Bu paylaştığı çerçevede İYİ Parti olarak almış olduğumuz karar çerçevesinde Kayseri 'ye hizmet için ne yapılacaksa samimiyet ile elimizi kaldıralım yardımcı olalım. Önce gelen konular içerisinde Kayserimizi çok ilgilendiren, çok devasa projeler maalesef olmadı. Sadece gündemimize düşen bir proje var, Millet bahçesi. Bu bahçenin de 5 yıllık bir süre içerisinde tamamlanacağı ve bakanlık bütçesinden yapılacağı düşünülünce, bunun haricinde biz 9 ayda Büyükşehir Belediyesinde olağanüstü bir karar ile karşılaşmadık. Yapmış olduğumuz plan tadilatları var. Yapmış olduğumuz kısmi uygulamalar var ve devamlı arsa üretip buna benzer üretip, satma duygularımız var " dedi.Yücel, vatandaşlara yapılan su zammı indirimine kısa bir süre dayanılabildiğini ve daha sonrasında tefe tüfe oranları ile fazlasının geri alındığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:"Bu çerçevede biz yapılanların çok yetersiz olduğunu ifade ettik ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi tabi ki bir buçuk milyon hemşerimize hizmet eden bir noktadır. Kocasinan ile kısmen 400 bin nüfuslu bir yer olduğu için bundan beklentilerimiz mutlaka var ama Büyükşehir kontrolünde olan konular için biz, Büyükşehir Belediyesini ikaz ettik, önümüze gündem maddelerini getirin dedik, Kayseri ile ilgili sorun giderici bütün maddeleri getirin demiştik sağ olsunlar bir madde getirmişler. Su fiyatları ile ilgili iş yerlerinde indirim yapacağız demişlerdi. Fakat 3-4 ay tahammül edebildiler. 3-4 ayın akabinde önümüze gelen karar ile yüzde on artı tefe, tüfe zammı ile bu indirilen zammı tekrar hemşerilerimize bildirmiş oldular. Maalesef böylesine bütçesi dar, sıkıntılar içerisinde olan bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerin imkanlarını sömürmekte. Onların elindeki imkanların en azından Büyükşehir payları olan yüzde 40-50 gibi olan oranları onlardan almakta. Büyükşehir Belediyesi olsun, Kocasinan Belediyesi olsun, Melikgazi olsun, Talas olsun hepsi bankadan kredi kullanır hale gelmişler. Kayserimize hizmet edebilmeleri için biz her meclis toplantısında kararlar aldığımızı heyecan ile açıyoruz. Kayserimiz ile ilgili neler planlanıyor diye baktığımızda, hep görüyoruz ki hemşerimizin arsası planlanıyor, hemşerimizin gayrimenkulleri imara açılıyor ve bunları en kısa ihalelerde nakite dönüyor. Bu şekilde banka borçlarını kapatmaya yönelik hareketlerde bulunuyor."Seçim dönemi belediyelerin sahiplendiği Kayserispor'un durumunun kötüye gitmesinden sonra halkın Kayserispor'u olduğunu söyleyen Kazım Yücel, "İstanbul 90 kilometre mesafeye 3,5 - 4 TL'ye yolcu taşırken toplu taşıma ile Kayseri'de en uzak mesafemiz 8-10 kilometreyi geçmez biz neredeyse üç yedi yüz elliye çıktık. Ulaşımda da biz Kayseri olarak çok pahalıyız. Her ne kadar belediyeyi bağlamasa da doğalgaz ve elektrik fiyatları zamları ile zaten ekonomimizin sıkıntılı olduğu dönemde Belediyelerimizden gönül ister ki hemşerilerimize evlerine götürecekleri imkanlar çerçevesinde faydalı olabilecek bir şeyler ortaya koymalı. Maalesef hemşerimizin yüzünü dahi güldürmez hale getirdiler. Bugün sokakta birçok hemşerimiz ile hiç keyfini olmadığı, morallerinin sıfır olduğu ticaretin çok kötü olduğu, ekonominin çok kötü olduğu, sanayinin çok kötü olduğu bir ortamda Belediye Başkanları seçimlerde çorba dağıtırlardı. Onu bile dağıtmaz oldular. Kayserimizin en büyük değerlerinden bir tanesi Kayserispor'du. Sosyal ilgi alanında iki haftada bir olsa da Kayseri'de bir çoşku yaşanıyordu, seçimlerde bütün Belediye Başkan adayları Kayserisporumuz diye sahiplenirken Kayserspor seçimlerden sonra sizin Kayserisporunuz havasına dönüştü. Kulüp başkanı tarafından düzenlenen forma satışı propagandası ile yapılan gündemde Belediye Başkanlarımızın orada yapılan taahhüt ettikleri acaba formalar Kayserisporumuza para olarak döndü mü? Bunlar şova geldiği zaman her türlü şovu Kayserisporumuz üzerinden yapıyorlar. Bugün Kayserispor başka değişiminden sonra dibe doğru hızla geçmiş durumda iken sizin Kayserisporunuz oluyor" dedi. Erciyes 'i Kayseri'nin hep beraber kayak merkezi haline getirdiğini ve kiralamak zorunda kalınacaksa daha önce verilen turist rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Yücel, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Bizim Büyükşehir Belediyemiz Erciyes A.Ş. tarafından 300 milyon Euro civarında ifade edilen Erciyes'e yapılan yatırımların ihale yapılıp kiraya verileceği duyuluyor. Ben akıllı bir Kayserilinin mülkün 10 yılda amorti ettiği felsefesinden yola çıkarak 300 milyon avro maliyetinde olan bir Erciyes'in 10 yılda amorti edilerek 11 aylığına kiraya verilecek olmasını düşünemiyorum. Kayseri'nin dağıyken, paramız ile kayak merkezi haline getirdiğimiz Erciyes'i bugün kiralamak zorunda kalacaksak demek ki bir önceki yıllarda Ukrayna'dan, Avrupa'dan dünyanın birçok yerinden kayak yapmak için Erciyes'e birileri geliyor 10 bin - 100 bin Pazar günü çıkarılanlar var ifadelerini ne kadar halkı yanılttığını yönelik olduğunu da düşünmeye başlıyorum. Belki 9 ay analiz etmem gerekir düşüncesi ile ben bu ifadeleri Kayserili hemşerilerimize kullanmak istedim. 9 ay gibi önümüzdeki yılda Belediye Başkanlarımız geçirecek olursa şuna emin olsunlar ki hizmet değil, ufak tefek plan tadilatları ve Belediye'nin kendi borçlarını kapatmak için nerde kimin imarı var, gayrimenkul oluşturup buradan belediyeye gelir kaydedip bunları satıp, sadece banka borçlarını ödeyebilecek durumda. Maalesef Türkiye'nin birçok yerinde Belediyeler sıkıntı içerisinde. Ben Kayseri üzerinde çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim önceden Belediye başkanlarının savruk harcamaları nedeni ile önümüzdeki yıllarda hiçte bundan farklı bir yıl olacağı kanaati taşımıyorum. Kayserimiz için 9 aylık bir kayıp olmuştur. İnşallah 4 yıl daha kayıp olmaz umudundayım. Bütün hemşerilerimize 2020 yılında mutlu huzurlu olmasını temenni ediyorum." - KAYSERİ