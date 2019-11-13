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Kazımdirik'te seçim iptali

CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven, mahallesi olan Kazımdirik Mahallesinde beyaz listede yer alırken, seçimi mavi liste kazanmıştı.

13.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:18Kazımdirik'te seçim iptali
CHP İlçe Başkanı Asım Güven, mahallesi olan Kazımdirik Mahallesinde beyaz listede yer alırken, seçimi mavi liste kazanmıştı. CHP Bornova İlçe Yönetim Kurulunun, oy çokluğuyla alınan karar sonrası mahalle delege seçimini iptal ettiği öğrenildi.

CHP Bornova İlçe Başkanı Asım Güven'in yer aldığı beyaz listenin kaybettiği, mavi listenin kazandığı Kazımdirik Mahallesinde delege seçimleri, yönetim kurulunun oy çokluğu ile aldığı karar sonrası iptal edildi. Yönetimde 12 kişi seçimin iptal edilmesi yönünde oy kullanırken, üç kişi de çekimser oy kullandı. Son kararı il başkanlığının vereceği öğrenildi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Bornova, Politika

Kaynak: İHA

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