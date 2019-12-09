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Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü

Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin ve Metin Koç isimli vatandaş, mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetler nedeniyle Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

09.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:46Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü
Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin ve Metin Koç isimli vatandaş, mahallelerine yapılan yatırımlar ve hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'na teşekkür etti.

Hendek Belediyesi Plan Proje Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, Kazımiye Mahallesinde 2 ayrı sokakta kilitli parke ve yağmur suyu kanal geçiş çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Bu çalışmaların ardından Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 300 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde Kazımiye merkez mahalle içi yolda sıcak asfalt serimi yapılırken, çalışmalar mahalle halkının yüzünü güldürdü.

Mahalle halkı adına konuşan Kazımiye Mahalle Muhtarı Yaşar Devrin, "Mahallemizin bu çalışmalara çok ihtiyacı vardı. Burada yapılan asfalt, kilitli parke ve yağmur suyu çalışmalarıyla sorunlarımız çözüme kavuştu. Mahallemizde ve Hendek'imizde bu çalışmaların hızla devam edeceğini çok iyi biliyoruz. Kazımiye'ye yapılan hizmetler nedeniyle Başkanımız Turgut Babaoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ederim. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Metin Koç isimli vatandaş ise, "Merkez mahalle içi yolumuz 18 yıldır asfalt yüzü görmedi. Yıllardır bu yolumuz asfalt görsün diye bekledik. Başkanımız Turgut Babaoğlu sayesinde asfalt yapıldı. Allah ondan ve ekibinden razı olsun. Sorunlar bir bir çözülüyor. Bizim taleplerimizi dikkate aldı, mağduriyetimize çözüm buldu. Babaoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hendek'te çok güzel işler olacak" diye konuştu. - SAKARYA

Hendek Belediyesi, Turgut Babaoğlu, Hendek, Güncel

Kaynak: İHA

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