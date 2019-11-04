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Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya" sloganıyla Kazımkarabekir ilçesinde çevre temizliği yaptı.

04.11.2019 17:12Kazımkarabekir'de üniversite öğrencilerinden çevre temizliği
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu öğrencileri "Daha temiz bir çevre, daha yaşanılır bir dünya" sloganıyla Kazımkarabekir ilçesinde çevre temizliği yaptı.
Temizlik etkinliği öncesi Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi veren öğrenciler, kurmuş oldukları "Gönül Köprüsü" isimli öğrenci topluluğu ile sosyal sorumluluk faaliyetlerine imza atmak istediklerini belirterek çevre temizliği etkinliğinin belirli aralıklarla tekrarlanacağını söyledi.
Kazımkarabekir Kaymakamlığı önünden başlayan çevre temizliğinin ilk etabı Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu önünde son buldu. Yaklaşık 600 metrelik bir alandaki çöplerin toplandığı bir saatin sonunda öğrenciler 11 poşet çöp topladı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Recep Boyacıoğlu, Kazım Karabekir, Kazımkarabekir, Güncel

Kaynak: AA

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