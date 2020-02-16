Haberler » Güncel » Kazların kar banyosu keyfi gülümsetti - Haber

Kazların kar banyosu keyfi gülümsetti

Karabük'te 150 linda kazı, karın tadını "kar banyosu" yaparak çıkardı.

16.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:35Kazların kar banyosu keyfi gülümsetti
'te 150 linda kazı, karın tadını "kar banyosu" yaparak çıkardı.
35 yaşındaki çevre mühendisi Ömer İncebacak, hobi olarak kendisine ekolojik köy kurdu. İşinden kalan zamanlarda vakit geçirmek için kurduğu ekolojik köyde linda kazı, tavuk ve ördek gibi kanatlı hayvanlar besleyen İncebacak, ev ekonomisine de ek gelir sağlıyor.
Karabük'te geçen hafta etkili olan kar yağışıyla birlikte İncebacak'ın ekolojik köyünde bulunan linda kazları, karın tadını doyasıya çıkardı. Ömer İncebacak yaklaşık 150 kazın kar banyosunu görüntülerken, kazlar izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.
(Ersin Turan/İHA)

Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  16 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 16 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
16.02.2020 16:15:18