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KBB doktorunun şüpheli ölümü

Samsun'da Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı 45 yaşındaki doktor evinde ölü olarak bulundu.

26.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:09KBB doktorunun şüpheli ölümü
Samsun'da Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı 45 yaşındaki doktor evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza Devlet Hastanesinde KBB uzmanı olarak görev yapan Oğuz Erdoğan'ın (45), evinin salon kısmındaki koltuğun üzerinde cansız bedeni bulundu. Dr. Erdoğan'ın çalışma masasının üzerinde bir adet kullanılmış şırıngaya rastlandı. Cumhuriyet savcılığı, eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı öğrenilen Oğuz Erdoğan'ın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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