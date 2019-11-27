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KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak

Emekçi Gazeteciler, Kırşehir Basın Konseyi (KBK), organizasyonunda 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde medya ödülleri için yarışacak.

27.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:02KBK organizesinde gazeteciler, medya ödülleri töreninde yarışacak
Gazeteciler, Basın Konseyi (KBK), organizasyonunda 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde medya ödülleri için yarışacak.

Kırşehir basın konseyi tarafından organize edilen 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde, emekçi basın çalışanları adına Kırşehir'de ilk defa düzenlenen organizasyonda basın emekçileri medya ödülleri için yarışacak.

Çalışan gazeteciler medya ödülleri töreninde, en iyi haber, en iyi mizanpaj, en iyi köşe yazısı, en iyi ajans haberi, Kırşehir Belediyespor özel medya ödülü, en iyi televizyon programı, en iyi kurgu ve en iyi İnternet haberi gibi dallarda ter dökecek.

Kırşehir'de basın temsilcileri 25 Kasım – 25 Aralık tarihleri arasında kirsehirmedyaodulleri@gmail.com adresine yarışma için başvuru yapacak. Başvurular oluşturulan 3 iletişim fakültesi kurulları tarafından değerlendirilecek.

Yarışmaya; Kırşehir'de yayın yapmakta olan gazete, televizyon, radyo ve internet gazetesinde çalışanlar, yarışmanın dili Türkçe, yarışmaya katılacak eserler de çalışmayı hazırlayanların farklılığını, özgün yönlerini ortaya koyacak şekilde güçlü anlatım dili ile ortaya koyulacak.

10 Ocak çalışan gazeteciler gününde basın çalışanları kahvaltıda bir araya geldikten sonra uzman gazetecilerin de yer alacağı 11 Ocak gününde medya ödülleri töreni yapılacak. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Emekçi, Güncel

Kaynak: İHA

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