Kbü Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi'ni Aldı

Karabük
Üniversitesi, bilgi güvenliğine yönelik uluslararası bir standart olan ve bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini güvence altına almak için oluşturulan "ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgesi"ni almaya hak kazandı.
Kurum içi bilgilerin güvenilirliğinin sağlanarak, marka imajının ve bilgi güvenliği seviyesinin korunması ve iyileştirilmesi konusundaki çalışmalarıyla Karabük Üniversitesi, belgeye uzanan süreci başarıyla tamamlarken, "ISO 27001" kalite belgesi ile depolanan bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanıyor.
Bu belge kurumların bilgi varlıklarını gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini sağlamak amacıyla kurdukları bilgi güvenliği yönetim sistemini belgelendirmelerinin ardından veriliyor. Sahip olunan kalite belgesi, kurumsal yapının saygınlığı, güvenlik denetimi, bilgilerin korunması, düzenli yedekleme, bilgi kaybında sistemin kurtarılması ve iş sürekliliği gibi konularda önemli faydalar sağlıyor. - KARABÜK
Karabük
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Kaynak: İHA