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KBÜ'de "1 Kitap 1 Yazar" etkinliği

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "1 Kitap 1 Yazar" etkinliği düzenlendi.

24.10.2019 13:50KBÜ'de
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "1 Kitap 1 Yazar" etkinliği düzenlendi.
KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, yazar Bülent Gardiyanoğlu tarafından "Geleceğin Lideri Olmak İçin Kendinin Lideri Ol" konusu işlendi.
Etkinlikte konuşan Gardiyanoğlu, insanların bir yola koyulduğunda önlerine çıkabilecek engelleri sıralayarak, "Birinci engel, kafamızdaki sestir. İkinci engel ise yanlış eş seçimidir. Üçüncü engel ise mutlu insanların mutsuz insanlarla evlenmeleridir." dedi.
Katılımcılara nefes egzersizi yaptıran Gardiyanoğlu, etkinlik sonunda kitaplarını imzaladı.

Kamil Güleç, Karabük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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