Kbü'de "Bebek Masajı ve Bebek Gelişimi" Konferansı

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Gelişen Çocuk Kulübü tarafından "Bebek
Masajı ve Bebek Gelişimi" konferansı düzenlendi.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'ndaki konferansta konuşan çocuk gelişim uzmanı ve oyun terapisti Özge Selçuk
Bozkurt, bebeklerde davranış reflekslerinin 3 aydan itibaren kaybolmaya başladığını söyledi.
Bunlardan birincisinin tutma refleksi ikincisinin ise irkilme refleksi olduğunu ifade eden Bozkurt, "İrkilme refleksi çok önemli. Kundaklamak, eldiven giydirmek yanlıştır. Bebek bu bakımdan istismara uğruyor ve reflekslerini kullanamıyor. Bebeklerde duyu refleksleri doğduğundan itibaren hızlı bir gelişim gösterir ve biz eldiven giydirerek bu duyu hissini engellemiş oluyoruz. Bebeklerinizi gerektiği zamanlarda serbest bırakın ki tüm becerilerini kendi kazansın." diye konuştu.
Çocuklarda öz güven gelişiminin ebeveynlerin verdiği fırsatlara bağlı olduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:
"Yuvarlanmasına izin verdik yürümesine katkı sağladı, el becerilerine izin verdik yemek yemesi gelişti. Eğer bu aşamalarda herhangi bir sıkıntı fark edilirse hemen o sıkıntı görülen basamağa geri dönelim ve tamir edelim ki bebeğin düzgün bir şekilde gelişimi tamamlansın."
Karabük,Bebek
04 Aralık 2018 Salı 17:45