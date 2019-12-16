Haberler » Güncel » KBÜ'de çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler anlatıldı - Haber

KBÜ'de çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler anlatıldı

Karabük Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği tarafından "Çimento ve Beton Teknolojisindeki Yenilikler ve OYAK Beton" adlı eğitim düzenlendi.

16.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:20KBÜ'de çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler anlatıldı
Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği tarafından "Çimento ve Beton Teknolojisindeki Yenilikler ve OYAK Beton" adlı eğitim düzenlendi.

Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği tarafından düzenlenen eğitim programında konuşmacı olarak yer alan OYAK Çimento Teknik Pazarlama Müdürü Hakan Özkan ve OYAK Beton Ürün Kalite Şefi Ahmet Ördek, çimento ve beton sektöründeki yeni ve güncel bilgileri mühendislik fakültesi öğrencileriyle paylaştı.

Hamit Çepni Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde beton, çimento ve ham maddesi, çimento standartları, çimento ve beton teknolojisindeki yenilikler ile ilgili mühendis adaylarına bilgi verildi. Programın ilk konuşmacısı OYAK Beton Ürün Kalite Şefi Ahmet Ördek, betonun ana bileşenleri hakkında bilgi vererek, betonun yapı malzemesi sektöründe ve çimentonun kullanım alanlarıyla ilgili detaylı ve teorik bilgileri öğrencilere aktardı.

OYAK Çimento Teknik Pazarlama Müdürü Hakan Özkan ise konuşmasında OYAK beton ve yapı malzemeleri hakkında bilgiler vererek yüz yıl ömürlü durabilitesi yüksek betonlardan söz etti. Konuşmasının sonunda öğrencilerin iş hayatında karşılaşabileceği zorluklardan söz eden Özkan çözüm önerilerini aktararak, "Ülkemizde geliştirilmesi gereken birçok konu var. Bunların içinden bir konuyu kendinize hedef alıp hem hocalarınızla hem de normal hayatta çalıştığınız firmalarla ortaklaşa bir yön çizerek bu sorunlara çözüm bulmanızı tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Hakan Özkan, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:27 METİN HARA HAKKINDA TABİP UNVANI TAKINMAK SUÇLAMASINDAN DAVA - Haber
17:26 Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği - Haber
17:23 Mühürlenen dernekte yine kumar oynarken yakalandılar - Haber
17:22 Tekirdağ küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü - Haber
17:22 Antalya'da estetik yaptıran kadının dudağının zarar gördüğü iddiası - Haber
17:17 Gökçek'ten 500 zabıtayı sıraya dizdiği iddia edilen İmamoğlu'na "ego" çıkışı - Haber
16:44 Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir - Haber
16:43 Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama - Haber
16:10 Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
16.12.2019 17:29:05