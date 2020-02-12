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KBÜ'de "Dilsiz" filminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı

Yönetmen Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Karabük Üniversitesinde sinemaseverlerle buluştu.

12.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:06KBÜ'de
Murat Pay'ın usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan "Dilsiz" filmi, Üniversitesinde sinemaseverlerle buluştu.
Hüsn-ü hat sanatını usta-çırak ilişkisi üzerinden anlatan ve başrollerini Vildan Atasever, Ozan Çelik ve Mim Kemal Öke'nin paylaştığı "Dilsiz" filminin gösterimi, Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Gösterimin ardından film ekibiyle söyleşi yapıldı.

Programa, rektör Prof. Dr. Refik Polat, rektör yardımcıları, dekanlar, akademik-idari personel ile öğrenciler katıldı.

Vildan Atasever, Mim Kemal Öke, Yönetmen, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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