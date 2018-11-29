Kbü'de, Kamu Personeline "E-ihale" Eğitimi

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) ile Kamu İhale Kurumu
iş birliğinde Karabük'te bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ihale birimlerinde çalışan yaklaşık 200 personele "e-ihale" eğitimi verildi.
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-ihalenin yaygınlaştırılması hedefiyle KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda verilen eğitim, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan e-ihale yaygınlaştırılarak ihale süreçlerinde bürokrasinin azaltılması, iş ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi, zaman ve kaynak tasarrufunun yapılması eylemi kapsamında gerçekleştirildi.
KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, programda yaptığı konuşmada, 2017 ve 2018 yıllarında KBÜ'de toplam 6 mal alım ihalesinin e-ihale yöntemiyle gerçekleştirildiğini söyledi.
Bu tür programları üniversitede belli periyotlarla yaptıklarını ifade eden Köm, "Bu programın Cumhurbaşkanlığı programında da yer alması sebebiyle Karabük'ümüzün diğer çalışanlarını da bu süreçten faydalandırmak temennisindeyiz. Bu eğitimin tüm çalışma arkadaşlarına katkı sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.
Programda kamu ihale uzmanları İsmail Altun
ve Sinan Özesen tarafından ihale mevzuatı kapsamında belgelerin azaltılması, elektronik ihale, elektronik eksiltme ve yeterlik sistemi konusunda eğitim verildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 16:00