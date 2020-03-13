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KBÜ'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışması

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Karabük Üniversitesinde (KBÜ) dezenfekte çalışması başlatıldı.

13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
KBÜ'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışması
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Karabük Üniversitesinde (KBÜ) dezenfekte çalışması başlatıldı.
KBÜ görevlilerince 50 bin öğrencinin bulunduğu Demir ve Çelik Kampüsünde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.
Görevliler sınıfları, lavaboları, idari bürolar ile okullardaki bütün ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.
Çalışmaların 3 gün süreceği belirtildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Güncel

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