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KBÜ'de şiir dinletisi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerini drama ve müzik eşliğinde müzikseverlerle buluşturdu.

07.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:27KBÜ'de şiir dinletisi
Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerini drama ve müzik eşliğinde müzikseverlerle buluşturdu.
Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi ile Sesli Düşünce Öğrenci Kulübü, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda "Ayrılık Sevdaya Dahil-Şiir Akşamları 4" isimli şiir programı düzenledi.
Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve öğrencilerin akademisyenlerle aynı sahneyi paylaştığı şiir gecesinde usta şairlerin eserleri müzik grubu eşliğinde seslendirildi. Öğrenciler bazı şiirler öncesinde çeşitli dramalar da sergiledi.
Sesli Düşünce Öğrenci Kulübü akademik danışmanı öğretim görevlisi Mesut Doğan, sahne alan öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisinde drama, şiir, tiyatro, yazarlık gibi eğitimler aldığını ve bu eğitimler kapsamında belli dönemlerde etkinlikler gerçekleştirdiğini söyledi.
Şiiri, müzik ve dramayla bir araya getirdiklerini belirten Doğan, bu tür programların artarak devam edeceğini kaydetti.
Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat da bir şiir okudu. Okuduğu şiirin ardında yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Polat, bu gibi programların devam etmesi temennisinde bulundu.
Sonbahara uygun olarak ayrılık temasının işlendiği şiir gecesine, üniversitenin akademik ve idari personeli, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Fuat Sezgin, Karabük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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