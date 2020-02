KBÜ'de sosyal medya ve dijitalizmin etkileri anlatıldı

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı, aynı zamanda 'Dijitalizm' kitabının yazarı Said Ercan, Karabük Üniversitesi öğrencilerine sosyal medya ve dijitalizmin etkilerini anlattı.Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, 'Bir Kitap Bir Yazar' projesi kapsamında düzenlenen 'Sosyal Medya ve Dijitalzmde Dünya Nereye Gidiyor' söyleşisi, Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.Programın açılışında konuşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Cünük, "İnsanlık tarihi çok hızlı süreçlerden geçiyor ve bu süreçleri takip etmekte zorlanıyoruz. 7'den 70'e herkesin mecburen dahil olduğu fakat en çok gençlerin etkilendiği bu süreç hakkında düzenlenmiş olan program mutlaka faydalı olacaktır" dedi.Yazar Said Ercan, haz ve hız çağındaki insanların her gününü hayatlarının son günüymüş gibi yaşayarak geçirdiğini belirterek, "Sosyal medyada paylaştığımız hikayeler 24 saat görünür halde kalıyor, sanki yarın yokmuş gibi. İşte içinde bulunduğumuz hedonist çağın bize öğrettiği en önemli şey anı yaşamak, anı kurtarmaktır. Bu durum ise değerlerimizi derinden etkiler" diye konuştu.Sosyal medyadaki küresel yaşamda Türkiye'nin konumundan söz eden Ercan, "Sosyal medyada en çok konuşulan sekizinci dil Türkçe. Bugün 'merhaba' diyerek Çin'e, 'selamün aleyküm' diyerek Güney Afrika'ya kadar gidebilirsiniz. Bu anlamda sosyal medyada ve gerçek dünyada, dünyaya söz söyleyecek gençler olarak büyük bir havuz içerisindesiniz. Bu farkına varılması gereken bir şanstır" diyerek gençlere teşvikte bulundu.Konferansın sonunda Ercan, okurları için kitaplarını imzaladı. - KARABÜK