Kbü'den Kısa Kısa

27 Kasım 2018 Salı 17:14



27 Kasım 2018 Salı 17:14

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Kızılcahamam'da proje eğitimi etkinliği düzenlendi.KBÜ'den yapıla açıklamada, "Fen ve Mühendislik Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" adı altında gerçekleşen etkinlikte, KBÜ'de görevli teknik ve temel fen bilimlerinden 30 araştırmacıya proje yazımına ilişkin seminer verildi ve uygulamalı çalışmalar yapıldı.KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar tarafından koordine edilen etkinlikte eğitmen olarak, Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Keskin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Melih Saraoğlu, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yerlikaya ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Ünal yer aldı.Program kapsamında temel kavramlarda bilgi, bilim, araştırma, hipotez, projenin bileşenleri, özgün değer, yöntem, yapılabilirlik, yaygın etki, literatür analizinde bilgi kaynaklarına ulaşım ve değerlendirilmesi, araştırmanın planlanması, 5N1K ve zaman yönetimi, proje sonuçlarının değerlendirilmesi ve raporlanması başlıkları altında seminerler verildi ve projede kalite unsurları bakımından da özel söyleşilere yer verildi.Etkileşimli geçen programda, proje yazımına ilişkin uygulamalı çalışmalar da yapıldı.Uluslararası öğrenci temsilcileriyle istişare toplantısıKarabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı ve Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünce, 77 farklı ülkeden gelen 5 bin 600 yabancı öğrencinin temsilci heyetleriyle KBÜ Çiçekler Evi Konağı'nda istişare toplantısı düzenlendi.Toplantıya, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne rektör olarak atanan eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış, TÖMER Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Zafer Topak ve yabancı öğrencilerin temsilci heyeti katıldı.Öğrencilerin ikametgah sorunu, barınma ve yurt imkanı, iş imkanları, akademik dil kurslarının açılması, OBS sistemi ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili talep ve memnuniyetlerinin iletildiği toplantıda, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.