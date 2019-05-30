KBÜ'den kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat, mazbatasını aldı.
KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat'ın rektörlük mazbatasını aldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz hafta 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. Maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Karabük Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Rektör Polat, YÖK'te gerçekleştirilen ve ataması yapılan diğer rektörlerin de katıldığı toplantıda rektörlük mazbatasını aldı. Ataması yapılan rektörlere mazbataları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından verildi."
Uluslararası öğrenciler KBÜ'lü olmak için ter döktü
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ikamet eden uluslararası öğrenciler, Karabük Üniversitesinde eğitim alabilmek için Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Sınavı'nda (KBÜ-ULOS) ter döktü.
Karabük Üniversitesi 80'e yakın ülkeden 6 bin 500'den fazla öğrencisiyle uluslararası öğrenci ağını genişletmeye devam ediyor.
Karabük Üniversitesi tarafından bugüne kadar farklı ülkelerde ve üniversitenin bünyesinde yapılan KBU-ULOS ilk kez Türkiye'nin farklı illerinde de gerçekleştirilmiş oldu.
Söz konusu sınavla Karabük Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan uluslararası öğrenciler önce üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) Türkçe dil eğitimi alıyor ve ardından bölümlerine devam edebiliyor.
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Kaynak: AA