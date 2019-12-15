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KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.

15.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:10KBÜ'lü öğrencilere proje eğitimi verildi
Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerine "Proje Akademisi" programı kapsamında uygulamalı proje döngüsü eğitimi verildi.
KBÜ ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında KBÜ Demir Çelik Enstitüsü'nde gerçekleştirilen eğitimler beş gün sürdü.
Eğitimde öğrencilere proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflendi.
Eğitim programının sonunda proje akademisini başarıyla tamamlayan öğrencilere Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Hasan Gökkaya tarafından katılım belgesi verildi.

Batı Karadeniz, Demir Çelik, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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