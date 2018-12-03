Kbü'lü Öğrencilerin Başarısı

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Tıp Mühendisliği Bölümü öğrencileri, işitme engelliler için "Duyaryazar", görme engelliler için "Rehber Göz", bedensel engelliler için de "Sağlık Bulutu"nu tasarladı.
Özge Yıldırım, Aslı Küçükekiz ve Seda Büşra Bakır, "İşitme Engelliler İçin Sesi Metne Çeviren Gözlük Prototipi: Duyaryazar" adlı proje geliştirirken, öğrenciler Nadi Doğan, Recep Tayyip
Çitil ve Bahadır Bektaş Doğmuş "Rehber Göz"ü, Mehmet Can
Çapkan ve Adil Aytan ise "Sağlık Bulutu"nu geliştirdi.
Gözlük şeklinde olan "Duyaryazar", karşı tarafın seslerini bir mikrofon eşliğinde algılıyor ve bu sesleri gözlüğün camına metin olarak yansıtıyor. Duyaryazar'ın kolaylıkla temin edilebilen bir tasarım olacağı, yerli üretim yapılarak, ekonomik anlamda herkesin sahip olabileceği bir ürünün ortaya çıkacağı kaydedildi.
Rehber Göz, kamera modülüyle mesafe sensörünü içinde barındırarak, görme engelli bireylerin, cisimleri ve objeleri tanımalarını sağlayacak bir tasarım olacak. Görme engelli birey, mesafe sensörü ve kamera modülü ile önüne çıkan nesnelerin tanımını yapabilecek bir duruma gelecek. Bu sayede yolda, otobüste ve hayatın daha birçok alanında engellere karşı daha temkinli olabilecek.
"Sağlık Bulutu", rutin sağlık kontrolleri, hastanın rahatsızlığına yönelik gündelik hayatta hangi yiyeceklerden kaçınması gerektiğini ve uzak durması gereken halleri söyleyen bir kılavuz şeklinde olacak.
Recep Tayyip Erdoğan,Karabük
03 Aralık 2018 Pazartesi 18:35