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KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri Ayşe Bayram, Zeynep Gülmüş, Sultan Kılınç, Satu Çınar, Mine Beltir ve Satiyenur Sezer sosyal sorumluluk projesi kapsamında Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda atık yağ bilgilendirme ve toplama standı açtı.

23.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:57 KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Üniversitesi (KBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri Ayşe Bayram, Zeynep Gülmüş, Sultan Kılınç, Satu Çınar, Mine Beltir ve Satiyenur Sezer sosyal sorumluluk projesi kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda atık yağ bilgilendirme ve toplama standı açtı.

Meydanda bulunana vatandaşlara atık yağın doğaya verdiği zararları anlatan Öğrenciler, bir yandan da broşür dağıttı. Safranbolu Belediyesinin de destek verdiği Karabük Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı öğrencilerinin hem çevre hem de Safranbolu için önemli bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Köse, "Belediye olarak bu konuya bizlerde çok önem veriyoruz. Bu anlamda duyarlılıklarından dolayı kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Demokrasi Meydanı, Ayşe Bayram, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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