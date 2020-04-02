Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KBÜ Rektörü Polat'tan 3 Nisan mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılması ve Karabük'ün Kuruluşunun 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:47
KBÜ Rektörü Polat'tan 3 Nisan mesajı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın (KARDEMİR) Temellerinin Atılması ve Karabük'ün Kuruluşunun 83. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, Türkiye'deki sanayi hareketinin öncüsü Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın ve Karabük'ün kuruluşunun 83. yıl dönümünün mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

3 Nisan 1937'de Demir Çelik Fabrikaları'nın temelinin atılmasıyla şehir olma süreci başlayan Karabük'ün, ülkede şehirleşme ve sanayileşmenin birlikte kurulduğu bir Cumhuriyet kenti olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"'Fabrikalar kuran fabrika' unvanı ile tarihe adını yazdıran Karabük Demir Çelik Fabrikaları; ülkemizin, şehrimizin ve üniversitemizin gelişmesi ve büyümesinde önemli katkılar sağlamıştır. Üniversite-sanayi iş birliği konusunda Türkiye'deki en iyi örneklerden olan Karabük Üniversitesi ile KARDEMİR, bu iş birliğini yapılan ortak projelerle daha da güçlendirmektedir. Bu iş birliğinin en güzel neticesi olan Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile akademisyenlerimiz önemli bilimsel çalışmalar ve deneyler yapmaktadır. Dünyanın ve ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bugünlerin en kısa sürede son bulması temennisi ile Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın kurulmasında ve şehrimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm değerli büyüklerimizi saygıyla anıyor, Karabük'ümüzün 83. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Demir Çelik, Karabük, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››KBÜ Rektörü Polat'tan 3 Nisan mesajı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs Türkiye’de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Haberler
Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı
İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:37: Ukrayna'da koronavirüs tedbirleri - Haber 19:37: Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 79 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 356'ya... - Haber 19:36: Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. - Haber 19:36: Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı - Haber 19:36: İzmir'deki kavgada ölen iki kişi toprağa verildi - Haber 19:30: Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı - Haber 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:23: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır - Haber 18:22: Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber