Haberler » Güncel » KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri - Haber

KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.

13.12.2019 19:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:18KBÜ Resim Bölümünden Türk Halk Müziği konseri
Üniversitesi (KBÜ) Resim Bölümü öğrencileri, "Renkahenk" adlı Türk Halk Müziği konseriyle tuvaldeki yetenekleri kadar sahne performansıyla da tam not aldı.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Türk Halk Müziği konseri verdi. Orkestra şefliğini Öğretim Görevlisi Can Doğan'ın yaptığı "Renkahenk" adlı konserde 20'ye yakın eser Resim Bölümü öğrencileri tarafından seslendirildi. Müzik ve Resim bölümlerinden akademisyenler de bazı eserlerde sahne alarak geceye katkı sağladı.

17 kişilik koro ve 12 kişiden oluşan orkestra Anadolu'nun dört bir yanından dillerden düşmeyen türküleri icra ederken geceye katılanlar da zaman zaman alkış tutarak ve türküleri seslendirerek geceye eşlik etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat konserin sonunda solist, koro üyeleri ve orkestra ekibine teşekkür ederek plaket taktim etti. - KARABÜK

Can Doğan, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:03 Kktc bakanlar kurulu'ndan kritik iha ve siha kararı - Haber
21:00 TBMM'den ABD Senatosunun "Ermeni kararı"na kınama (1) - Haber
20:59 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı - Haber
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:57 'Öğrenen Şehirler Ağı'na katılan Hatay'da tanıtım toplantısı - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:08 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri ile gündeme gelen bakımevi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Haber
13.12.2019 21:07:28