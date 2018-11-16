Kbü Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) tarafından Batı Karadeniz
Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 yılı Güdümlü Proje Desteği kapsamında sunulması planlanan "Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi" istişare toplantısı yapıldı.
BAKKA'dan yapılan yazılı açıklamada, projeyle Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan, brüt alanı 2 bin 139 metrekare binanın teknopark haline dönüştürülmesi, yatırımcıların, üniversite öğrencilerinin ve üniversite hocalarının Ar-Ge yapabilecekleri alanların oluşturulması, Ar-Ge odaklı ekosistem oluşturulması, kümelenmenin sağlanması, teknolojik dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, kuluçka merkezlerinin oluşturulması planlandığı belirtildi.
Projenin öngörülen toplam bütçesinin 4 milyon lira olduğu, yüzde 75'ine tekabül eden 3 milyon lirasının BAKKA tarafından sağlanmasının planlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Projeye ilişkin hazırlıkların tamamlanarak 2018 yılı içerisinde sunulması, değerlendirme ve onay süreçlerinden başarıyla geçmesi halinde 2019 yılı içerisinde sözleşme imzalanarak 24 ay süre ile uygulanması planlanmaktadır. 'Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Projesi'nin başvuru sahibi Karabük Üniversitesi rektörlüğü, iştirakçileri Karabük Belediyesi, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası, Karabük İl Özel İdaresi, KARDEMİR, Karabük Organize Sanayi Bölgesi
, Eskipazar
Metal İhtisas OSB
ve Karabük Haddeciler Derneği'dir."
Batı Karadeniz,Karabük