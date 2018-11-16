Kbü Tıp Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlük Giydi

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi 1. sınıfında eğitim gören 150 öğrenci, beyaz önlüklerini giydi.
15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda yapılan törende konuşan KBÜ Rektör
Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Şahin
, 79 öğretim üyesi, 23 uzmanlık öğrencisi bulunduğunu söyledi.
Öğretim üyelerinin genç, dinamik ve kendilerini tıp eğitimine adamış akademisyenlerden oluştuğunu ifade eden Dekan Şahin, şöyle konuştu:
"Fakültemizde diğerleri ile mukayese edildiğinde yüksek donanıma sahip temel tıp bilimleri ile klinik ve mesleki beceri laboratuvarlarımız, simüle hasta muayene odalarımız bulunmaktadır. Öğrencilerden geri bildirim alındığı, şeffaf, dinamik ve gelişmeye açık bir eğitim modeli uygulamaktayız. Fakültemizde öğrencilerimizi çekirdek eğitim programı çerçevesinde eğitim verilmektedir. Probleme dayalı öğretim de uygulamaktayız. Teknik ve akademik donanımımızla iyi eğitilmiş, öz güveni yüksek, vatanına, milletine ve özellikle ailelerine yakışan hekimler yetiştirmeyi amaçlıyoruz."
Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı
ise, öğrencilerin ağır sorumluluk aldıklarını, onurlu bir mesleği tercih ettiklerini belirtti.
Bu meslekte iyi bir hekim olmak için önce iyi, erdemli, ahlaklı ve şerefli insan olmak gerektiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:
"İyi insan olduktan sonra bilimin ışığında bilgi ve becerilerimizi artırarak meslekte daha üst noktalara gelmeye çalışmalıyız. Bilim sürekli ilerliyor. Her gün yeni bilgiler katılıyor ve bu bilgileri takip etmek zorundayız. Başarmak için bir dönem bedel ödemeyenler, başarısızlığın veya başarılı olmanın bedelini bir ömür boyu öderler. Hasta ve hasta yakınlarına karşı sabırlı, merhametli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmamız gerekiyor. Meslek arkadaşlarımıza karşı da saygı duymamız gerekiyor."
Konuşmaların ardından Şahin, Sarı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İsmail Kara
, Genel Sekreter
Lütfü Köm ve öğretim üyelerinin ellerinden beyaz önlüklerini giyen öğrenciler, hekimliğe ilk adımı atmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.