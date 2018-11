Kbü Tıp Fakültesi Öğrencileri Beyaz Önlüklerini Giydi

16 Kasım 2018 Cuma 16:37



KBÜ Tıp Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydiKARABÜK - Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 1.sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenledi. 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen törene KBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Bünyamin Şahin , İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı , KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Erkan Doğan, öğretim üyeleri ile çok sayıda Tıp Fakültesi öğrencisi ve aileleri katıldı.Tören öncesi konuşan Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bünyamin Şahin, Karabük Üniversitesini birincilikle tercih eden veya temsil eden öğrencilerin her zaman Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni hep olumlu yönlerinden söz ettiklerini ve 6 yıllık eğitimleri boyunca bu olumlu yönleri görmeye devam edeceklerini söyledi."Tıp Fakültesi üniversitemizin lokomotifleri arasında"Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi hakkında genel bilgi veren Şahin, "79 öğretim üyemiz, 23 de uzmanlık öğrencimiz bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz genç, dinamik ve kendilerini tıp eğitimine adamış akademisyenlerden oluşmaktadır. Fakültemizde diğerleri ile mukayese edildiğinde yüksek donanıma sahip temel tıp bilimleri ile klinik ve mesleki beceri laboratuvarlarımız, simüle hasta muayene odalarımız bulunmaktadır. Tıp Fakültemiz kuruluşundan itibaren göz önüne alındığında üniversitemizin lokomotifleri arasında gelmiştir. Bizler hoca olmamızın yanında çocukların velisi olarak görüyoruz. Kendi çocuklarımız için ne yapıyorsak sizin çocuklarınız içinde aynı işlevi yapacağız. Bu güzel günde mutluluğu beraber yaşamamıza vesile olan ailelere öğrencilerimize ve tüm katılanlara teşekkür ediyorum. Önlük giyme töreninin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı kendi kızının da bu yıl Tıp Fakültesini kazandığını, kızının önlük giyme törenine katılamadığını söyleyerek "Sizlerin önlük törenine katılarak bu eksikliği giderdiğimi düşünüyorum. Bu nedenle gerçekten duyguluyum" dedi."İyi bir hekim olmak için iyi bir insan olmak gerekiyor"Doktorluğun çok zor bir meslek olduğunu belirten Sarı, ayrıca bu mesleğin dünyanın en şerefli mesleği olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Bu meslekte iyi olmak için, iyi bir hekim olmak için iyi bir insan olmak gerekiyor. Erdemli , ahlaklı ve şerefli bir insan olmak gerekiyor. Mesleğin temeli bu arkadaşlar. İyi insan olduktan sonra bilimin ışığında bilgi ve becerimizi arttırarak meslekte daha üst noktalara gelmeye çalışmalıyız. Bilim her zaman ilerliyor ve her gün yeni bilgiler katılıyor. Bu bilgileri takip etmek zorundayız. Bu noktaya gelene kadar öğrencilerimiz çok büyük başarılar elde ettiler. Pek çok sınavdan geçtiler. En son üniversite sınavında dereceye girerek 2 milyon kişi arasında yüzde 1'lik dilime girerek bu fakülteyi kazanmayı hak ettiler. Arkadaşlarımız bugüne kadar gösterdikleri çabayı bundan sonra daha fazla göstermek zorundalar. Zaman zaman karamsarlığa düştüğünüz, bırakmak istediğiniz zamanlar olacak. Ama o duruma düştüğünüzde şunu unutmayın. Başarı için bir dönem bedel ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler."KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, 4. sınıftan itibaren Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapacak öğrencilere en iyi şekilde hizmeti öğretmek, tıbbi alt yapı, donanım ve fiziki şartları sağlayarak eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamaları için çabaladıklarını belirtti.Konuşmaların ardından öğrenciler önlüklerini giydi. Tören hatıra fotoğrafının çektirilmesi ile sona erdi.