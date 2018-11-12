Kck Ana Davasından 8 Yıl 9 Ay Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Van
'ın Erciş
ilçesinde KCK ana davasından 8 yıl 9 ay cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlileri; 10 Kasım
2018 günü "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan KCK ana davasından 8 yıl 9 ay cezası bulunan V.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - VAN
Emniyet Müdürlüğü,Erciş,Van
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:01