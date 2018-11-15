Kdc'de Ebola Ölümleri Artıyor

Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz ayı sonunda başlayan ebola salgınında 177 kişi hayatını kaybetti.
KDC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgında 341 kanamalı ateşli vaka görüldü. Bu kişilerden 303'ünün ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.
Şu ana kadar 177 kişinin yaşamını yitirdiği salgında, virüse yakalanan 100'den fazla kişinin iyileştiği bildirildi.
Ayrıca 341 kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 38 ölümlü vaka daha bulunuyor. Benzer belirtilerle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmadan defnedildiği için kesin ölüm nedenleri tespit edilemiyor.
Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında 30 bin 72 kişiye virüse karşı aşı yapılmıştı.
KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık
2013'te Batı Afrika
'da yayılmıştı. Gine
, Liberya
ve Sierra Leone
'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.
Kongo
15 Kasım 2018 Perşembe 10:42