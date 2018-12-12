Kdc'de Seçim Mitingine Polis Müdahalesi

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18



12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 23 Aralık'ta düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak muhalif Martin Fayulu'nun seçim mitinginde çıkan olaylarda 2 kişi yaşamını yitirdi.Yerel basındaki haberlere göre, Fayulu'nun ülkenin güneydoğusundaki Lubumbashi kentindeki seçim mitingine güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi.Fayulu'nun sözcüsü Eve Bazaiba, polisle mitinge katılanlar arasında çıkan arbedede, Fayulu taraftarlarından 2'sinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği ve aralarında polislerin de bulunduğu 43 kişinin yaralandığını söyledi.Olaylarda, 2'si polise ait, 5 araç ateşe verilirken 27 kişi gözaltına alındı.Fayulu, 7 muhalefet partisinin İsviçre'de yürüttüğü müzakereler sonucu 12 Kasım'da çatı aday olarak belirlenmişti. Ancak 2 muhalefet partisi uzlaşıdan vazgeçmişti.Fayulu, 23 Aralık'ta düzenlenecek seçimde, ülkeyi 2001'den bu yana yöneten Cumhurbaşkanı Joseph Kabila'nın ve iktidar koalisyonunun adayı, eski içişleri bakanlarından Emmanuel Ramazani Shadary'e karşı yarışacak.