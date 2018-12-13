Kdc'deki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 250'ye Yükseldi

Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda temmuz sonunda başlayan ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 250'ye yükseldi.
KDC Sağlık Bakanlığının Beni eyaletinde başlayıp Ituri eyaletine yayılan salgınla ilgili son verilerine göre, salgının başlangıcından bu yana 505 kanamalı ateş vakası görüldü.
Bu kişilerden 457'sinin ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.
Son 3 günde 15 kişinin hayatını yitirdiği salgında, ölenlerin sayısı 250'ye ulaştı.
Salgında ebola virüsü kapan 175 kişi iyileşti.
Ayrıca kanamalı ateş vakası arasında sayılan ancak ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen 48 ölüm vakası daha bulunuyor.
Bölgede 8 Ağustos'ta başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 45 bin 20 kişiye aşı yapıldı.
KDC'de ilk kez 1976'da ortaya çıkan ebola, Aralık
2013'te Batı Afrika
'da yayılmıştı. Gine
, Liberya
ve Sierra Leone
'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi ölmüştü.
Kongo
13 Aralık 2018 Perşembe 16:47