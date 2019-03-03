Kdc'nin Doğusunda Silahlı Saldırı: 6 Ölü

Kaynak: AA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 sivil ve 1 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin başkenti Goma'daki Ndosho bölgesinde, kimliği belirlenemeyen saldırganlar çarşıda kalabalığın üzerine ateş açtı.Saldırıda 5 sivil ve 1 asker hayatını kaybetti.Olay yerinden kaçarken bazı dükkanları yağmalayan saldırganlar, Virunga Ulusal Parkı'na girerek izlerini kaybettirdi.Saldırıyı üstlenen olmadı.Ülkedeki Birleşmiş Milletler barış misyonuna ev sahipliği yapan Goma'da, 20 Şubat'ta kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler Ndosho bölgesinde sivillerin üzerine ateş açmıştı. Saldırıda 6 kişi ölmüş, 10 kişi saldırganlarca kaçırılmıştı.KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi ile sınırı bulunan doğusu, 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017'den bu yana yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.