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KDH'de yeni başhekim göreve başladı

Sağlık Bakanlığı Tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz görevine başladı.

23.09.2019 12:16KDH'de yeni başhekim göreve başladı
Sağlık Bakanlığı Tarafından Karaman Devlet Hastanesi'ne ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz görevine başladı.

Karaman Devlet Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı olarak görevini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından Karaman Devlet Hastanesi Başhekimliğine ataması yapılan Uzm. Dr. Ahmet Yılmaz, sağlık hizmeti konusunda yerine getirilecek bütün proje ve çalışmalarda, Karaman halkına yararlı adımların atılmasında gerekli çabayı göstereceğini belirtti.

Karaman Devlet Hastanesi'nde Anjio, Kalp pili ve Medikal Tedavi alanlarında çalışan Yılmaz, Başhekimliğin yanı sıra haftanın belirli günlerinde Poliklinik ve Anjio hizmetlerini de devam ettireceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Hastanesi, Ahmet Yılmaz, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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