Kdk Başvurusuyla Fazla Mesai Ücretini Aldı

30 Kasım 2018 Cuma 10:51



30 Kasım 2018 Cuma 10:51

Fazla mesai ücreti eksik ödenen güvenlik görevlisinin mağduriyeti Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) tavsiye kararı üzerine giderildi.KDK'den yapılan açıklamaya göre, TEİAŞ'a ait bir bölge müdürlüğündeki güvenlik görevlisi, yaptığı başvuruda, 5 güvenlik görevlisiden ikisinin emekli olmasının ardından diğer görevlilerle fazla mesai yapmaya başladıklarını belirtti.Haftada 70 saat çalıştığını ancak fazla çalışma karşılığının eksik ödendiğini ileri süren başvurucu, fazla mesaisinin tam ödenmesini ya da çalışmaları karşılığında hafta tatili kullandırılmasını talep etti.Başvuruyu incelemeye alan KDK, TEİAŞ'a gönderdiği tavsiye kararında, önceki aylarda fazla çalışma karşılığında hak kazandığı ücretlerin eksik ödenen kısmının ödenmesine hükmetti.Kurum, ayrıca, yeni koruma ve güvenlik personeli istihdam edilerek çalışan personelin mağduriyetinin giderilmesini de kararlaştırdı.KDK'nin tavsiye karar üzerine, başvurucunun önceki aylarda eksik ödenen fazla çalışma ücretlerini ödeyen TEİAŞ, personel istihdamını arttıracağını da bildirdi.