KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı

KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.

KDK'dan emekli maaşı haczinin kaldırılması kararı

KDK, vergi borcundan dolayı emekli maaşının üçte biri kesildiği için şikayetçi olan vatandaşı haklı bularak, haczin kaldırılması, yapılan kesintilerin anaparasının iade edilmesine ilişkin tavsiye kararı verdi.

Kaynak: Dunya.com

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