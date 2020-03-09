KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
09.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:56
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan sığınmacıların Yunanistan sınır kapısında maruz kaldığı müdahaleleri içeren "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu" ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :KDK'dan "Sığınmacılara İnsanlık Dışı Müdahale Raporu"
Etiketler : Şeref Malkoç, Avrupa, Güncel
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