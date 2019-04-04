Kdk'den TMMOB'a Tavsiye Kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) tarafından, başvurucunun aidat ödemesinde zaman aşımı kuralının yürütülmesi için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) yönelik tavsiye kararı alındı.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, başvurucu şikayet dilekçesinde, 2010 yılında İzmir
Çevre Mühendisleri Odasına üye olduğunu ancak 2018'e kadar geçen sürede mesleğini icra etmediğini ve odanın imkanlarından faydalanmadığını belirtti.
Başvurucu, 2018 yılında oda tarafından arandığını ve biriken aidatların ödenmesinin istendiğini, aksi takdirde icra takibi başlatılacağının bildirildiğini aktardı.
Oda tarafından, borçlu olduğuna ve ödeme yapması gerektiğine yönelik herhangi yazılı bir bildirimde bulunulmadığını ifade eden başvurucu, buna rağmen aidat borcunun beş yıllık kısmını ödeyerek üyelikten ayrılma başvurusunda bulunduğunu kaydetti.
Başvurucu, odadan ayrılma dilekçesinin işleme konulmadığını, dilekçeyi sunmasının üzerinden geçen sürede işletilen aidat borcunun da istendiğini öne sürerek, istifa dilekçesi verdiği tarih itibarıyla odadan ayrılışının yapılması ve kendisine daha fazla aidat tahakkuk edilmemesi talebiyle KDK'ye başvurdu.
Başvurunun KDK tarafından incelenmesinin ardından TMMOB Çevre Mühendisleri Odasından bilgi ve belge talep edildi.
KDK'ye cevaben gönderilen yazıda, üyenin sadece beş yıllık ödeme yaptığı, aidat ödemesinin zaman aşımı için ayrı bir işlem yapılması gerektiği, bu işlem yapılmadığı için aidat ödeme yükümlülüğünün devam ettiği, bu nedenle de istifa dilekçesinin yürürlüğe konulmadığı bildirildi.
Konuyu değerlendiren KDK, TMMOB'a ve başvurucuya gönderilmek üzere tavsiye kararı aldı.
Tavsiye kararında, Borçlar Kanunu'nun dönemsel edimler için zaman aşımı süresini düzenleyen ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak, başvurucunun aidat ödemesinde zaman aşımı kuralının yürütülmesi, oda üyeliğinden ayrılma talebinin kabul edilmesi ve borcu yoktur belgesinin başvurucuya verilmesi gerektiği kaydedildi.
İzmir, Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Güncel
Kaynak: AA