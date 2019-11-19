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KDK, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanlığına seçildi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ombudsmanlar Birliği Başkanlığına seçildi.

19.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 19.11.2019 17:06KDK, İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği Başkanlığına seçildi
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ombudsmanlar Birliği Başkanlığına seçildi.
İİT Ombudsmanlar Birliği Genel Kurul Toplantısı, "İyi Yönetim İlkeleri ve Ombudsmanlık" ana temalı "2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı" kapsamında Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirildi.
Aralarında Azerbaycan, Pakistan, Tunus, Bangladeş, Endonezya ve Libya'nın da bulunduğu 33 ülkeden 45 üyesi bulunan İİT Ombudsmanlar Birliği'nin Başkanlığına 4 yıl süreyle getirilerek, Yönetim Kurulu Başkanlığına Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç seçildi.
Yönetim kurulu üyeleri ise İran, Pakistan, Azerbaycan, Cibuti, Morocco ve Sudan oldu.
Malkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yapılan Asya Ombudsmanlar Birliği 16. Genel Kurul Toplantısı'nda da Türkiye'nin yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini hatırlattı.
Bugün de KDK'nın İİT Ombudsmanlar Birliği Başkanlığına getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"İslam Ülkeleri Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği henüz kurulmamıştı, yürütme komitesi tarafından 5 yıldan beri yürütülüyordu. İstanbul'da yapılan bu genel kurulla beraber ilk defa İslam Ülkeleri Ombudsmanlar Birliği Başkanı seçildi, o da Türkiye'ye verildi. Bu da memnuniyet verici husustur. Türkiye ombudsmanlığı dünyadaki 8 ombudsmanlık ağının üyesidir. Her birinde aktif, yönetici ve yönlendiricidir. Asya, Avrupa ve Akdeniz ombudsmanlar birliğinde etkili yöneticiyiz zaten. Ülkemiz adına, müslümanlık adına yapmamız gereken şeyler var. Umut ediyorum bundan sonra daha iyi olacaktır."

İslam İşbirliği Teşkilatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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