Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KDK karar aldı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), bir başvuru sonucu aldığı tavsiye karar sonrasında, İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu.

12.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:00
KDK karar aldı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK), bir başvuru sonucu aldığı tavsiye karar sonrasında, İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu.
KDK'ya başvuran bir akademisyen vakıf üniversitelerinde çalışan akademik ve idari personelin Pasaport Kanunu'nun 14'üncü maddesine göre "hususi damgalı pasaport" (yeşil pasaport) alma imkanına sahip olmadığını söyleyerek durumu ombudsmana taşıdı. Başvurucu "Kamu tüzel kişiliğine" sahip olan vakıf üniversitelerinde çalışanların böyle bir haktan yararlanamamasının Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olarak ayrımcılığa ve mağduriyete neden olduğunu iddia etti.
KDK GEREKLİ YASAL DÜZENLEMENİN YAPILMASINI TAVSİYE ETTİ
KDK başvuru üzerine yaptığı inceleme sonucunda aldığı tavsiye kararında vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personelin de devlet yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personel gibi "hususi pasaport" alma konusunda sahip oldukları haklardan yararlandırılması için gereken yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi. KDK'nın Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği tavsiye kararında gerekli çalışma yapılarak kanun değişikliğine gidilmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağı sonucuna varıldığı ifade edildi.
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDEKİ AKADEMİSYENLER HUSUSİ PASAPORT ALABİLECEK
Ombudsmanın verdiği tavsiye kararı sonrasında İçişleri Bakanlığı vakıf yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarının hususi damgalı pasaport alabilmesi için teknik çalışmalara başladığını duyurdu. 5682 sayılı pasaport kanunun 14/A başlıklı maddesinde KDK'nın verdiği tavsiyeye uyarak yapılacak değişiklikle vakıf üniversitelerinde çalışan ve belli koşulları sağlayan akademisyenler hususi damgalı pasaport alabilecek.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Bakan Soylu’dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim Haberler
Bakan Soylu'dan yasak kararıyla ilgili itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› Güncel ››KDK karar aldı, İçişleri Bakanlığı harekete geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:00: Gıdaların bozulmadan muhafaza edilmesine yönelik tavsiyeler - Haber 13:00: İran'da korona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 474'e yükseldi - Haber 13:00: Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 30 bine yaklaştı - Haber 12:59: Yasağa uymayanların bahaneleri; Sigara alma, hasta ziyareti, kediye mama verme - Haber 12:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paskalya mesajı - Haber 12:42: Çin'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı - Haber 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber