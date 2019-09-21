KDK'ye "nöbet izni" başvurusu

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuk eğiticisi olarak çalışan kişinin, 2016-2018 yılları arasında tuttuğu nöbetlerin izne dönüştürülmesi talebini çözüme kavuşturdu.

Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çocuk eğiticisi olarak çalışan kişi, günde 8 saatten fazla çalıştığını belirterek, 2016, 2017 ve 2018'de tuttuğu nöbetlerin izne dönüştürülmesi talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, 2016 ve 2017 yıllarındaki izinlerinin, aynı bakanlığa bağlı çalıştığı bir önceki kurumdan devrettiğini, o yıllarda personel azlığı nedeniyle nöbetten hak kazandığı izinlerini kullanamadığını belirtti. Geçen yıl çalıştığı rehabilitasyon merkezinde de nöbet izinlerini kullanamadığını ifade eden çalışan, mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Yapılan başvuru üzerine idare ile görüşme yapan KDK, başvuranın nöbet izinlerinin kullandırılmasında iyi yönetim ilkelerine uygun ve haklı beklentileri karşılayacak şekilde davranılması gerektiğini ifade etti. İdarenin başvurana, izinlerini sonradan da kullanabileceğini söylediği, bu nedenle 2016 ve 2017 yıllarındaki izinlerin yasal düzenleme gereği fiilen imkansız hale gelmesinde idarenin sorumlu olduğunun altının çizildiği görüşmede, 2018'in nöbet izinlerinin öncelikle kullandırılması gerektiği belirtildi.

KDK'nin konunun dostane şekilde çözümlenmesi isteğine idare olumlu yaklaşınca, nöbet izinleri söz konusu çalışana verildi.

Kaynak: AA