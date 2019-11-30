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KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor

Konut kredisi faizleri yüzde birin altına düştü konut satışları arttı.

30.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:01
Konut kredisi faizleri yüzde birin altına düştü konut satışları arttı. Bu indirimlere KDV ve tapu harcı da eklenince satışlar adeta patladı. Ancak dikkat ! KDV ve tapu harcındaki indirim 31 'ta sona erecek. Birçok tüketici, bankaların faiz indirimi ile ev sahibi oldu. Yüzde 18 olan KDV oranı yüzde 8'e, yüzde 4 olan tapu harcı yüzde 3'e çekildi. Buna göre, 500 bin liralık bir gayrimenkulde alıcının KDV indiriminden 50 bin lira, tapu harcı indiriminden ise 2 bin 500 lira karı oluyor. Kısaca önümüzdeki 1 ay içinde 500 bin liralık ev alan vatandaş, 52 bin 500 lira daha az ödeyecek.
Son 4 aylık dönemde indirimlerden binlerce tüketici faydalandı. Ancak indirimlerin sona ermesi için son bir ay.
(İHA)
KDV ve tapu harcı indirimi sona eriyor

Aralık, Güncel

Kaynak: İHA


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