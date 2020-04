Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyorZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından hazırlanan sağlık setinin 31 mahallede 45 bin haneye dağıtımına başlandı. Kdz. Ereğli Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında 45 bin haneye dağıtılmak üzere içerisinde 4 adet maske, 2 adet sabun, el dezenfektanı ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı bir sağlık seti hazırladı. Yaklaşık bir hafta süren hazırlıkların ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 31 mahallede 45 bin haneye dağıtımın gerçekleşeceğini söyledi. Sağlık setinin tanıtımı için düzenlenen törende konuşan Başkan Posbıyık ilçede korona virüs salgınını en az hasarla atlatmak için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi. Başkan Posbıyık düzenlenen törende yaptığı konuşmasında "Öncelikle bir AŞ evi kurduk. İnsanları hiç rencide etmeden sefer tasları ile kapı aralarından kendilerini göstermeden teslim ettik. Ereğli'de bir tek kişinin dahi aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Yemek ihtiyacı olan, genç yaşlı, işten atılan, ekmeksiz kalan herkese Ereğli Belediyesi yemek dağıtmaya muktedirdir. Cumhuriyet Halk Evleri'nde dikiş nakış kursu için makinelerimiz vardı. Bunlarla maske üretimine başladık. 200 bine yakın maske ürettik. Arıtma tesislerimizde yeni bir tesis kurduk. Musluklarla bir anda 30 kişilik dolum yapabilecek şekilde sistemi kurduk. Arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Açık söylüyorum, Ereğli'de kimse mağdur olmayacak. Kimse aç kalmayacak. Kimse maskesiz kalmayacak. Bu çantalara sağlık seti diyoruz. 45 bin daire var Ereğli'de. Her çantanın içinde her daire için 4 maske, 1 şişe el dezenfektanı, 2 el sabunu, teknik bilgilerle donatılmış metnimiz yer alıyor" dedi. Başkan Posbıyık eşi Neriman Posbıyık ile birlikte hazırlanan paketleri araçlara yüklettirerek dağıtılmak üzere mahallelere uğurladı.

Kaynak: İHA