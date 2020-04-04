Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor

Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından hazırlanan sağlık setinin 31 mahallede 45 bin haneye dağıtımına başlandı.

04.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:20
Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor
ZONGULDAK - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından hazırlanan sağlık setinin 31 mahallede 45 bin haneye dağıtımına başlandı.
Kdz. Ereğli Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında 45 bin haneye dağıtılmak üzere içerisinde 4 adet maske, 2 adet sabun, el dezenfektanı ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı bir sağlık seti hazırladı. Yaklaşık bir hafta süren hazırlıkların ardından Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 31 mahallede 45 bin haneye dağıtımın gerçekleşeceğini söyledi. Sağlık setinin tanıtımı için düzenlenen törende konuşan Başkan Posbıyık ilçede korona virüs salgınını en az hasarla atlatmak için her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi. Başkan Posbıyık düzenlenen törende yaptığı konuşmasında "Öncelikle bir AŞ evi kurduk. İnsanları hiç rencide etmeden sefer tasları ile kapı aralarından kendilerini göstermeden teslim ettik. Ereğli'de bir tek kişinin dahi aç kalmasına gönlümüz razı olmaz. Bir kez daha çağrıda bulunuyorum; Yemek ihtiyacı olan, genç yaşlı, işten atılan, ekmeksiz kalan herkese Ereğli Belediyesi yemek dağıtmaya muktedirdir. Cumhuriyet Halk Evleri'nde dikiş nakış kursu için makinelerimiz vardı. Bunlarla maske üretimine başladık. 200 bine yakın maske ürettik.
Arıtma tesislerimizde yeni bir tesis kurduk. Musluklarla bir anda 30 kişilik dolum yapabilecek şekilde sistemi kurduk. Arkadaşlarımızı bir araya getirdik. Açık söylüyorum, Ereğli'de kimse mağdur olmayacak. Kimse aç kalmayacak. Kimse maskesiz kalmayacak. Bu çantalara sağlık seti diyoruz. 45 bin daire var Ereğli'de. Her çantanın içinde her daire için 4 maske, 1 şişe el dezenfektanı, 2 el sabunu, teknik bilgilerle donatılmış metnimiz yer alıyor" dedi.
Başkan Posbıyık eşi Neriman Posbıyık ile birlikte hazırlanan paketleri araçlara yüklettirerek dağıtılmak üzere mahallelere uğurladı. Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Halil Posbıyık, Zonguldak, Genel

Haberin Videosu :

Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Kdz. Ereğli Belediyesi 45 bin haneye sağlık seti dağıtıyor - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:05: Vali açıkladı, Rizeliler'in seyahat yasağını delme girişimleri "Pes" dedirtti - Haberler 19:03: Seyahat yasağı sonrası Giresun'un, Ordu ve Trabzon yönünden karayolu ile irtibatı kesildi - Haberler 19:01: Maske ve eldiven sipariş etti, kutudan sıvı sabun çıktı - Haberler 19:01: Marmaris'te makilik alanda yangın çıktı - Haberler 18:58: Adana'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne helikopterli denetim - Haberler 18:53: ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı - Haberler 18:27: Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı 17:45: Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu - Haberler 17:04: Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı - Haberler 16:36: Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi - Haberler 16:34: Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı - Haberler 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı