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Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek dağıtımı yapıyor.

24.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:25
Kdz. Ereğli Belediyesi ihtiyaç sahibi evlere yemek dağıtıyor
Zonguldak 'ın Ereğli İlçe Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek dağıtımı yapıyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üzeri ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve korona virüs salgınından etkilenerek, işsiz kalan vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştireceklerini açıkladı. Aynı zamanda ilaç gibi ihtiyacı olan ailelere de gereken desteğin verileceğini belirtti.

Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmayacaklarını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ihtiyaç sahibi vatandaşların alo 155'e zabıtayı aramalarını vurguladı. Posbıyık açıklamasında, "Kdz. Ereğli Belediyesi olarak korona virüse karşı büyük bir mücadele başlattık. Bütün personellerimizi ve pazar yerlerine dağıttık. Bütün hastaneler, okullar, arabalar sürekli olarak gece gündüz 6 ekiple çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Bu konuda personelimiz bütün gücüyle Ereğli halkının sağlığı için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyoruz. Çünkü 65 yaş üzeri evlerinde bekleyen Ereğlililer var. Bunlardan ihtiyaç sahibi olan, ekmek bulamayan, yemek bulamayan insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu anlamda belediyemiz bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları, sosyal birimlerimiz tek tek tespit etmeye başladı ve bu insanlara yemek gönderiyoruz. Memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısı, menü olarak mercimek çorbası, pilav ve sote tavuk bunlar evlere teslim ediliyor. Sefer taslarıyla aile sayısı kadar koyuyoruz. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla, adreslere elden teslim vermek suretiyle hijyenik bir ortamda bu yardımları yapıyoruz. Ancak bizim inancımıza göre sadece 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanlar yok. Günümüzde korona virüsten dolayı kapatan bir takım lokantalar var. Kıraathaneler var. Çayhaneler var. İşsiz kalan insanlarımız var. Bir lokantada çalışan bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancı ile ekmeğini, evine çocuklarına getiren bu insan bugün aç kaldı. İşsiz kaldı. Evine ekmek götürecek durumu yok. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor. İlla 65 yaş olması zorunlu değil. Genç insanlar da olsa, işsiz kaldılarsa yoksun durumdalarsa Kdz. Ereğli Belediyesi olarak bunlara da çare buluyoruz. Belediyemize müracaat etsinler. Sosyal birimlerimiz ve zabıta evlerinde kontrollerini yapmak suretiyle ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler. Aile sayılarını tespit edecekler. Ona göre onlara da yemek göndereceğiz. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak hiçbir masraftan kaçınmaksızın Ereğli'de bir tek insanın aç kalmasına, ekmeksiz kalmasına izin vermeden bütün ekiplerimle beraber, Ereğli Belediye Başkanı olarak bütün evlere ihtiyaç sahibi olan insanlara sıcak AŞ göndermeye devam edeceğiz. Bu sayı katlansa da, büyüse de diğer masraflarımızdan fedakarlık yapacağız. Ama asla Ereğli'de ihtiyaç sahibi evine yemek götüremeyen insanları aşsız bırakmayacağız. Yemeksiz bırakmayacağız. Kararlıyız. Nasıl dezenfektan işlerinde, hijyen konusunda hastalıktan koronadan korunmak için nasıl mücadele veriyorsak bugünden itibaren de Ereğli halkının evlerinde istirahat ettiği durumlarda aç kalmalarına izin vermeyeceğiz. Aynı zamanda, bu insanlarımızın ilaca da ihtiyacı varsa herhangi bir sıkıntısı varsa bunları da karşılamak üzere hazırız. İhtiyaç sahibi insanlar Alo 155'e zabıtaya telefon etsinler. Bu hastalığı hep beraber, el ele vermek suretiyle yeneceğiz inşallah. Bunda en ufak şüphem yok. Hiçbir eve hasar verdirmeyeceğiz. Evlerinde ihtiyaç sahibi olan insanlar 'acaba ben yarın çocuklarıma ne yapacağım' diye düşünmesin. Arkalarında koskoca Kdz. Ereğli Belediyesi var. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız. Kdz. Ereğli halkına sesleniyorum. Sen yeter ki evde kal aşkım Ereğli" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel

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