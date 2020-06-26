Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda temizlik çalışması yaptı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Göktepe Mahallesi mevkisinde bulunan Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nda bulunan kumsal özel araçla temizlenerek halkın kullanımına açıldı.

Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda temizlik çalışması yaptı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Göktepe Mahallesi mevkisinde bulunan Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nda bulunan kumsal özel araçla temizlenerek halkın kullanımına açıldı.

Eski Erdemir Plajı'nı da alarak 'Barış Plajı' adı altında halkın kullanımına ücretsiz olarak açan Belediye, 2 kilometrelik plajda kumsal temizliği yaptı. Bölgede nadir olarak kullanılan kumsal temizleme aracıyla taşlar temizlendi, kumsal çıplak ayakla yürümek isteyenler için cam kırığı gibi kesici materyallerden arındırıldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'nda pandemi koşullarına göre her türlü tedbirin alındığını belirtti. Mesire alanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte bölgenin en iyi, en yeşil plajı haline geldiğini söyleyen Başkan Posbıyık, "Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı'na sadece Ereğli değil tüm bölge halkımız ilgi gösteriyor. Batı Karadeniz'in en güzel plajı burada. Böyle bir kumsal hiç bir yerde yok. Kumsalı da temizlettik. Hem yeşil hem deniz. Bölgenin en iyi, en yeşil plajı oldu. Halkımız rahat bir sezon geçirsin istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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